Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Sportlerklause- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Freitag gegen 23.20 Uhr verschafften sich mehrere bisher unbekannte Jugendliche gewaltsam Zutritt zur Herrentoilette der Sportlerklause am Ilmenauer Hammergrund. In der Folge traten die Unbekannten ein Urinal ab, zerschlugen die Fensterscheiben in der Toilette und beschädigten die Toilettentür, so dass ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro entstand. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0228999/2021 entgegengenommen. (dl)

