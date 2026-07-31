Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schüsse aus Waldgebiet gemeldet (0192103/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Mehrere Notrufe führten in der Nacht zu Freitag (31.07.2026) zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich eines Waldstückes an der Niederböhmersdorfer Straße. Zeugen hatten gegen 00:30 Uhr mehrere Schussgeräusche wahrgenommen. Die Polizei suchte das Gebiet mit zahlreichen Einsatzkräften, einem Polizeihubschrauber sowie einer Drohneneinheit ab. Konkrete Tatverdächtige konnten jedoch nicht festgestellt werden. Da nach Angaben des zuständigen Jagdpächters zu diesem Zeitpunkt keine berechtigte Jagdausübung stattfand, wurden Ermittlungen unter anderem wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waldgebietes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

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