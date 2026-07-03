Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall - vier Insassen verletzt -#polsiwi

Freudenberg-Niederholzklau (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (03.Juli) ist es in dem Freudenberger Ortsteil Niederholzklau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind vier Personen verletzt worden, eine 55-jährige Frau sogar schwerstverletzt.

Gegen 15:19 Uhr war die 55-Jährige mit einem PKW Mercedes auf der Niederholzklauer Straße (L 564) aus Richtung Oberholzklau kommend in Richtung Siegen unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 48-jähriger Toyota-Fahrer die L564 in Gegenrichtung.

Der 48-Jährige sowie weitere Zeugen schilderten später, dass der Mercedes aus bislang nicht bekannten Gründen von seiner Fahrspur abkam, auf die Gegenfahrspur geriet und von dort linksseitig auf den Gehweg kam. Hierbei touchierte er noch leicht einen geparkten PKW Mercedes A-Klasse, der neben der Fahrbahn auf einem Grundstücksparkplatz stand. Von dort prallte der Wagen der 55-Jährigen gegen einen Pfeiler und schleuderte herum.

Der entgegenkommende Toyota-Fahrer versuchte dem schleudernden PKW nach links auszuweichen, um eine Kollision der Fahrzeuge zu verhindern. Dabei dürfte er nach ersten Erkenntnissen das Heck des Mercedes auf dessen rechter Seite touchiert haben. Der Mercedes prallte dadurch gegen einen Metallzaun eines Grundstückes, welches auf sich auf der linken Straßenseite befand. Letztlich kam der Mercedes der 55-Jährigen neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

In dem Mercedes befanden sich neben der 55-jährigen Fahrerin eine 74-jährige Beifahrerin sowie zwei Kleinkinder.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde die 55-Jährige bei dem Unfall schwerstverletzt, die 74-Jährige schwerverletzt und die beiden Kleinkinder, die ordnungsgemäß in ihren Kindersitzen angeschnallt waren, leichtverletzt. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Derzeit ist die L 564 im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallaufnahme läuft noch auf Hochtouren. Hierbei wird die Siegener Polizei durch ein Unfallaufnahmeteam aus Gummersbach unterstützt. Die Sperrung wird für die Dauer der Unfallaufnahme, der Fahrzeugbergung und der Fahrbahnreinigung noch gesperrt bleiben.

Der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 70.000 Euro liegen. Das Verkehrskommissariat ist ebenfalls an der Unfallstelle und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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