PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs (0190355/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochvormittag (29.07.2026) gegen 10:15 Uhr einen Pkw in der Zeulenrodaer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 08:50

    LPI-G: (LK GRZ) Graffiti an Geschäft angebracht (0190634/2026)

    Greiz (ots) - Langenwolschendorf. Unbekannte Täter beschmierten zwischen Dienstagabend (28.07.2026) und Mittwochmorgen (29.07.2026) die Außenwand eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Wobst-Straße. Mit blauer Sprühfarbe wurden auf einer Fläche von etwa 15 Metern Länge mehrere Schriftzüge aufgebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 08:49

    LPI-G: (LK GRZ) Ladendiebstahl verhindert (0190259/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße verhinderten am Mittwochvormittag (29.07.2026) den Diebstahl mehrerer Waren. Ein 21-jähriger Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Artikel im Gesamtwert von knapp 28 Euro an sich genommen und versucht, den Kassenbereich zu passieren, ohne diese zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes hielten den Mann bis zum Eintreffen der ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 08:48

    LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (0190898/2026)

    Altenburg (ots) - Schmölln. Am Mittwochabend (29.07.2026) gegen 21:45 Uhr kam es auf dem Markt zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer kollidierte beim Rangieren mit einem Blumenkübel der Stadt Schmölln. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren