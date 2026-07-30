LPI-G: (LK GRZ) Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs (0190355/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochvormittag (29.07.2026) gegen 10:15 Uhr einen Pkw in der Zeulenrodaer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (SR)
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