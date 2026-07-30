Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mountainbike aus Keller gestohlen (0190649/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (28.07.2026) und Mittwochmorgen (29.07.2026) gewaltsam Zutritt zu einer Kellerbox eines Mehrfamilienhauses in der Eiselstraße. Aus dem Keller entwendeten die Täter ein rotes Mountainbike der Marke Trek im Wert von etwa 500 Euro. Zudem entstand ein geringer Sachschaden am Schloss der Kellerbox. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eiselstraße bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

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