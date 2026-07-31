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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betrugsversuch mit angeblicher Lotterieforderung (0191519/2026)

Altenburg (ots)

Nobitz. Ein 76-jähriger Mann erhielt am Dienstag (29.07.2026) ein Schreiben einer vermeintlichen Anwaltskanzlei, in welchem die Zahlung von mehr als 3.500 Euro gefordert wurde. Nach dem Inhalt des Schreibens soll der Geschädigte bereits im Jahr 2023 telefonisch einen Vertrag mit einer Lotteriegesellschaft abgeschlossen haben. Da ihm ein solcher Vertragsabschluss nicht bekannt war, wandte er sich an die Polizei. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Betruges aufgenommen und rät, Zahlungsaufforderungen dieser Art sorgfältig zu prüfen sowie im Zweifel Rücksprache mit der Polizei oder einer Verbraucherzentrale zu halten. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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