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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Öffentlichkeitsfahndung nach Hundehalter - Polizei bittet um Zeugenhinweise (0136635/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg/Lödla. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Vorfall vom 2. Juni 2026 nach dem Halter zweier Hunde und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Radfahrer gegen 19:30 Uhr einen Feldweg im Bereich "Schöne Aussicht" in Oberlödla in Richtung Zschernitzscher Straße (Ortsteil Molbitz). Dort befanden sich eine orangefarbene sowie eine graue Bulldogge neben einem abgestellten Fahrrad, ohne dass deren Halter unmittelbar anwesend war.

Als der Jugendliche an den Hunden vorbeifuhr, begannen diese zu bellen und nahmen die Verfolgung auf. Der 16-Jährige versuchte, sich mit seinem Fahrrad in Sicherheit zu bringen, stürzte jedoch während der Flucht. Erst als der weiter entfernt befindliche Hundehalter auf die Situation aufmerksam wurde, holte er die Hunde zurück.

Zur Identifizierung des Hundehalters veröffentlicht die Polizei folgende Personenbeschreibung:

   - männlich
   - etwa 30 bis 40 Jahre alt
   - europäische Erscheinung
   - normale Statur
   - schulterlange rote Dreadlocks
   - grüne Jacke
   - beige Hose mit einer Kette, die von der Gesäß- zur Hosentasche 
     verlief
   - Ohrringe an beiden Ohren

Wer Hinweise zur Identität des beschriebenen Hundehalters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 471-0 zu melden. Bitte geben Sie dabei die Bezugsnummer 0136635/2026 an.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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