Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Hausverbot missachtet - Bierglas gegen Restaurant geworfen (0163701/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 46-jähriger Mann sorgte am Dienstagabend (30.06.2026) gegen 21:35 Uhr in einem Restaurant am Burgplatz in Greiz für einen Polizeieinsatz. Trotz eines bestehenden Hausverbots betrat der Mann erneut das Gelände der Gaststätte. Nachdem ihn der 40-jährige Betreiber mehrfach zum Verlassen des Außenbereiches aufgefordert hatte, reagierte der Mann aggressiv.

Er bedrohte den Gastwirt, trat in dessen Richtung und beleidigte ihn. Als sich der Betreiber in das Restaurant begab, um die Polizei zu verständigen, nahm der Tatverdächtige ein leeres Bierglas von einem Tisch und warf dieses in Richtung des Mannes. Das Glas verfehlte ihn nur knapp und zerstörte stattdessen ein bodentiefes Fenster. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen (Atemalkoholwert: 2,16 Promille) noch vor Ort antreffen. Gegen ihn wurden Ermittlungen unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis, dem er nachkam. (KB)

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