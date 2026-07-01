Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskaliert - Bierflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt (0163569/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend (30.06.2026) kam es gegen 18:20 Uhr am Museumsplatz, Ecke Breitscheidstraße, in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden 38 und 40 Jahre alten Männer zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung beleidigte der 38-Jährige seinen Kontrahenten. Dieser schlug daraufhin mit einer Bierflasche gegen das Gesicht des Mannes.

Der Geschädigte erlitt hierbei eine Platzwunde im Bereich des linken Auges und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf. (KB)

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