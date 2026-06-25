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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unter Alkohol- und Drogeneinfluss beinahe Frau umgefahren (0158010/2026)

Altenburg (ots)

Starkenberg. Mehrere Strafverfahren erwarten einen 38-jährigen Mann nach einem Vorfall am Mittwochabend (24.06.2026).

Ausgangspunkt war ein Streit innerhalb einer Partnerschaft, zu dem die Polizei gerufen wurde. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten verließ der Mann die Wohnung und fuhr mit seinem Pkw davon. Dabei soll er mit überhöhter Geschwindigkeit beinahe eine 45-jährige Frau umgefahren haben. Diese habe einen Zusammenstoß nur vermeiden können, indem sie zur Seite sprang.

Nachdem der Mann das Fahrzeug zunächst verborgen hatte, wurde er durch die eingesetzten Beamten erneut an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dort beleidigte er zudem mehrere Zeugen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Zudem verfügte er nicht über eine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht ordnungsgemäß für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Gegen den 38-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Beleidigung ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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