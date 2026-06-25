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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle (0157948/2026)

Gera (ots)

Gera. Gegen einen 25-jährigen Mann wird seit Mittwochnachmittag (24.06.2026) wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Langenberger Straße in Richtung Bad Köstritz und bemerkte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge kam es zum Auffahrunfall, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschäden von jeweils rund 3.500 Euro entstanden.

Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, verließ der Fahrer gemeinsam mit seinem Beifahrer die Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte er jedoch kurze Zeit später durch Polizeikräfte festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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