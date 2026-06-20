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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen
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Greiz (ots)

Weida. Seit Donnerstag den 18.06.2026 gegen 07:30 Uhr wird die Semra Miftari vermisst. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist 16 Jahre alt, ca. 160-170cm groß, ca. 50kg schwer und hat braune lange Haare. Bekleidet ist die Vermisste mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Jacke und trägt schwarz-weiße Schuhe.

Die Vermisste verließ gegen 07:30 Uhr das Elternhaus in 07570 Weida, um zur nahegelegenen Schule in der Bahnhofstraße zu gehen. Nach dem Schulschluss kam die Vermisste bislang nicht zurück und ist seit dem unbekannten Aufenthalts.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661-6210) oder jede andere Polizeidienststelle.<PW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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