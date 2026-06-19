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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Auffahrunfall mit verletztem Pkw-Fahrer (0152286/2026)

Greiz (ots)

Reust. Auf der Landesstraße 1081 zwischen Reust und Beerwalde ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Strecke aus Richtung Reust kommend und beabsichtigte, nach links in Richtung Ronneburger Brunnenstraße abzubiegen. Ein nachfolgender 29-jähriger Fahrer eines MAN-Lkw bemerkte das Abbiegemanöver offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf.

Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 20.000 Euro. Der Pkw-Fahrer erlitt eine Schulterprellung und wurde medizinisch versorgt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Während der Maßnahmen kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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