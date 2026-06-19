Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Bundeswehrkritische Plakate an Haltestellen angebracht - Polizei ermittelt (0153008/2026)

Gera (ots)

Gera. Über einen Beitrag in den sozialen Medien wurde die Polizei am Freitagvormittag (19.06.2026) auf mehrere bundeswehrkritisch abgeänderte Plakate aufmerksam gemacht, die an einer Straßenbahnhaltestelle in der Küchengartenallee angebracht worden waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte die Plakatimitate im Stil von Werbemotiven der Bundeswehr in den Schaukästen der Haltestelle "Otto-Dix" angebracht. Die Werbevitrinen wurden dazu offenbar schadfrei geöffnet und die eigentliche Werbung überdeckt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass weitere derartige Plakate im Stadtgebiet angebracht worden sein könnten. Entsprechende Überprüfungen erfolgen derzeit durch die Polizei sowie die Verkehrsbetriebe. Die Bundeswehr wurde über die Aktion in Kenntnis gesetzt und weitere Maßnahmen abgestimmt. Auch die Stadt Gera wurde über den Sachverhalt informiert und entfernt nun die festgestellten Plakate.

Zwei der Plakate wurden zur weiteren Prüfung und Beweissicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

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