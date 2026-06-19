Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Hohe Rendite versprochen - hoher Schaden entstanden (0151870/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Greiz wurde Opfer eines mutmaßlichen Anlagebetrugs und verlor dabei mehr als 25.000 Euro.

Der Geschädigte war über eine Anzeige auf Instagram auf ein vermeintliches Investmentangebot aufmerksam geworden. Eine Firma versprach dabei hohe Renditen für Geldanlagen. Nach mehreren Telefonaten und einem angeblichen Beratungsgespräch überwies der Mann im Zeitraum von Mai bis Juni dieses Jahres mehrere vierstellige Geldbeträge auf verschiedene Konten im In- und Ausland.

Auf einer angezeigten Online-Plattform wuchs das vermeintliche Guthaben nach Angaben der Täter innerhalb weniger Wochen auf rund 75.000 US-Dollar an. Als der Geschädigte sein Geld auszahlen lassen wollte, sollte er zunächst weitere 2.500 Euro für eine angebliche Kontoauflösung entrichten. Spätestens an diesem Punkt wurde der Mann misstrauisch und stellte die Zahlungen ein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor unseriösen Geldanlageangeboten im Internet. Wo außergewöhnlich hohe Gewinne nahezu ohne Risiko versprochen werden, endet die Geschichte oftmals nicht mit einer Rendite, sondern mit einer Strafanzeige. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell