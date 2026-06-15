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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G)Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in der Eiselstraße (0147354/2026)

Gera (ots)

Gera. Am späten Samstagabend (13.06.2026) sowie in der Nacht zum Sonntag kam es in der Eiselstraße in Gera zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Nachdem eine zunächst verbale Auseinandersetzung beendet worden war und ein Beteiligter einen Platzverweis erhalten hatte, kehrte dieser später zum Ereignisort zurück.

Dort entwickelte sich erneut ein Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Mehrere Beteiligte erlitten dabei leichte Verletzungen. Einsatzkräfte der Polizei griffen ein und nahmen die entsprechenden Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten auf. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts wurden zahlreiche Maßnahmen vor Ort durchgeführt. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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