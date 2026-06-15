Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Vier Fahrzeuge beschädigt (0147615/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Unbekannte beschädigten am Sonntag (14.06.2026) zwischen 10:30 Uhr und 13:45 Uhr in der August-Bebel-Straße in Berga vier geparkte Fahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Pkw jeweils auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben können, sich zu melden. (KB)

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