Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hochwertige Agrartechnik aus Landmaschinen gestohlen (0145997/2026)

(LK Altenburg) Ehrenhain (ots)

Einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich verursachten unbekannte Täter bei einem Diebstahl auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Ehrenhain. Im Zeitraum zwischen dem 11. und 12. Juni entwendeten die Täter aus einem Mähdrescher und einem Traktor insgesamt drei Monitore sowie eine GPS-Antenne. Die Fahrzeuge waren verschlossen. Nach bisherigen Ermittlungen könnten die Täter spezielle Universalschlüssel verwendet haben, die für die betroffenen Fahrzeugtypen geeignet sind. Aufgrund des hohen Wertes der gestohlenen Technik geht die Polizei von einer gezielten Tat aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Diebstählen von Landtechnik in der Region.

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