PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Körperliche Auseinandersetzung endet mit Verletzung (0146801/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am frühen Samstagmorgen (13.06.2026) kam es gegen 02:00 Uhr auf dem Puschkinplatz in Greiz zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung und einer der Beteiligten erlitt dabei Verletzungen im Gesichtsbereich. Der Geschädigte musste anschließend medizinisch behandelt werden.

Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Ort, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen bekannt gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 11:56

    LPI-G: Hochwertige Agrartechnik aus Landmaschinen gestohlen (0145997/2026)

    (LK Altenburg) Ehrenhain (ots) - Einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich verursachten unbekannte Täter bei einem Diebstahl auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Ehrenhain. Im Zeitraum zwischen dem 11. und 12. Juni entwendeten die Täter aus einem Mähdrescher und einem Traktor insgesamt drei Monitore sowie eine GPS-Antenne. Die Fahrzeuge waren verschlossen. ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 11:55

    LPI-G: Einbruch in Sportlerheim verursacht erheblichen Sachschaden (0146813/2026)

    (LK Altenburg) Schmölln (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Mitternacht gewaltsam Zugang zu einem Sportlerheim in Schmölln. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude einzudringen. Im Inneren stellten die Täter zunächst die Stromversorgung ab und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Dabei ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 11:55

    LPI-G: Familiärer Streit eskaliert auf Supermarktparkplatz (0147118/2026)

    (LK ABG) Altenburg (ots) - Am Freitagnachmittag (13.06.2026) kam es auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Altenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Mann und seinem 23-jährigen Sohn. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Beteiligten alkoholisiert, als ein zunächst verbaler Streit eskalierte. Im Verlauf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren