Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Körperliche Auseinandersetzung endet mit Verletzung (0146801/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am frühen Samstagmorgen (13.06.2026) kam es gegen 02:00 Uhr auf dem Puschkinplatz in Greiz zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung und einer der Beteiligten erlitt dabei Verletzungen im Gesichtsbereich. Der Geschädigte musste anschließend medizinisch behandelt werden.

Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Ort, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen bekannt gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (KB)

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