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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Alkoholisiert gegen Telefonmast gefahren (0125822/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 60-jähriger Fahrer eines VW-Transporters kam am Donnerstagabend (21.05.2026) im Weißiger Grund mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Der Mast wurde vollständig zerstört, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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