Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Wohnungseinbruch (0059985/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (09.03.2026) gegen 11:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Freiligrathstraße. Nach bisherigen hebelten die Täter mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

