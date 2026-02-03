PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Dealer ließ das Handeln nicht

Greiz (ots)

Greiz. Die Polizei Greiz erlangte in den letzten Tagen polizeilich relevante Erkenntnisse zu einem 41-jährigen, bereits polizeibekannten Mann, der Drogen verkaufen soll. Die Schwerpunktgruppe der Polizeiinspektion Greiz führte, in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Gera, weitere Ermittlungen und konnte die Hinweise verdichten. Die gewonnenen Erkenntnisse reichten aus, um eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten zu erwirken. Am 29.01.2026 gegen 20:45 Uhr sollte die Durchsuchung der Wohnung in Greiz/Pohlitz durchgeführt werden. Noch vor Beginn der Maßnahme wurde ein 49-jähriger Mann beim Verlassen des Hauses angetroffen. Bei ihm fanden die eingesetzten Kräfte ein Cliptütchen mit Crystal, welches beschlagnahmt wurde. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden verschiedene Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt, darunter eine nicht geringe Menge Crystal, zahlreiche XTC-Tabletten sowie Bargeld. Der 41-jährige Wohnungsinhaber, der erst im August 2025 eine Haftstrafe wegen Handels mit Betäubungsmitteln beendet hatte, wurde vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung vor den Haftrichter wurde Untersuchungshaft angeordnet, sodass der Mann erneut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

