LPI-G: Diebstahl von Fahrrädern
Gera (ots)
Gera. Im Zeitraum vom 18.01.2026 bis zum 23.01.2026 sowie vom 23.01.2026 auf den 24.01.2026 wurden aus zwei Kellern in Gera hochwertige Fahrräder entwendet. Die Diebstahlshandlungen ereigneten sich in der Gagarinstraße (0020276/2026) und Freitagstraße (0020764/2026). Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle gerne unter den angegebenen Aktenzeichen entgegen. (MW)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell