LPI-G: Diebstahl von Fahrrädern

Greiz (ots) - Am Freitag, den 23.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Greizer August-Bebel-Straße zu einer Diebstahlshandlung. Der 83-jährigen Geschädigten wurde, während sie ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt lies, ihre Geldbörse aus dieser entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld auch ihr Personalausweis und die EC-Karte. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es aktuell ...

