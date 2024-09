Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuchtfröhliches Konzert

Gera (ots)

Ein 56-Jähriger Elgersburger besuchte am Samstagabend das Konzert von Matthias Reim in Gera und parkte seinen Pkw nahe der Innenstadt ab. Das Konzert und ein anschließender Barbesuch verliefen anscheinend so feucht fröhlich, dass der Mann vergaß, wo er sein Auto geparkt hatte. In der Annahme Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, kontaktierte er die Geraer Polizei. Jedoch konnte er nicht warten und begab sich bereits selbst auf die Suche nach seinem Gefährt. Die Polizisten fanden den Kleinbus kurze Zeit später mit laufender Standheizung in der Innenstadt. Im Fond trafen Sie auf den vermeintlichen Geschädigten des Autodiebstahls, welcher bereits schlief. Der Konzertbesucher entschuldigte sich bei den Beamten für die Unannehmlichkeiten und konnte im Anschluss seine Nachtruhe fortsetzen. (PS)

