LPI-G: Pkw-Fahrer ohne Pflichtversicherung

Gera (ots) - Gera: Weil er Sonntagvormittag in eine Lagerhalle in der Ruckdeschelstraße einbrach, rückten unverzüglich Polizeistreifen zum Tatort aus und nahmen den Einbrecher fest. (LPI Gera berichtete) Der Mann wurde am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, welcher schließlich Haftbefehl erließ. Somit wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überführt. (RK) ...

