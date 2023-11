Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstöße gegen 0,5 Promillegrenze im Landkreis Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 31.10.2023 gegen 14:10 Uhr, wurde ein 52-jähriger PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Plauenschen Straße in Greiz unterzogen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Fahrer gegen die 0,5 Promillegrenze verstieß, so dass in der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Fast zeitgleich, gegen 14:15 Uhr, am 31.10.2023 wurde ebenfalls eine Verkehrskontrolle in Niederpöllnitz, Straße des Friedens bei einem 61-jährigen PKW Fahrer durchgeführt. Auch bei diesem Fahrer wurde festgestellt, dass er alkoholisiert war. Ein gerichtsverwertbarer Test zeigte, dass der Mann mit über 0,9 Promille im Straßenverkehr unterwegs war. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell