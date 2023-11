Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kontrolle zweier E-Scooterfahrer

Gera (ots)

Gera: In der Franz-Mehring-Straße / Berliner Straße in Gera kontrollierten Polizeibeamte am gestrigen Abend (31.10.2023), gegen 23:40 Uhr zwei E-Scooterfahrer (23, 33). Dabei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige einen Joint bei sich hatte. Zudem zeigte sowohl beim ihm, als auch bei seiner 33-jährigen Begleiterin ein Drogentest ein positives Ergebnis an. In der mitgeführten Einkaufstüte fanden die Beamten des Weiteren einen Teleskopschlagstock sowie zwei Gasdruckpistolen auf und stellten diese sicher. Beiden E-Scooterfahrern wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (RK)

