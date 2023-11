Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schautafel an Parteibüro

Gera (ots)

Gera: Mit roter Farbe beschmierten Unbekannte eine Schautafel in der Heinrichstraße, welche zu einem Parteibüro gehörte, und verursachten so Sachschaden. Die Beschädigung wurde dabei am 31.10.2023, gegen 01:30 Uhr festgestellt. Die Kripo in Gera ermittelt dazu und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (Bezugsnummer 0283944/2023) entgegen. (RK)

