Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert Unfall verursacht und Widerstand geleistet

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Montagabend (24.07.2023), gegen 17:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Renaultfahrer die Straße Am Weidaer Tor in Richtung Schleizer Straße. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun sowie einer Hecke. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, stellten sie sofort die Alkoholisierung als auch die Aggressivität des Unfallverursachers fest. Der Pkw-Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht und der Alkoholtest wies einen Wert von 1,97 Promille auf. Fast durchgängig wurden die eingesetzten Beamten durch den Renaultfahrer mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt. Der 31-Jährige dementierte außerdem die Fahrereigenschaft, wehrte sich körperlich gegen polizeiliche Maßnahmen und lehnte jegliche medizinische Behandlung ab. Nachdem die Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und alle Spuren gesichert wurden, wurde der Unfallverursacher aus den Maßnahmen entlassen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, der Gesamtschaden befindet sich im vierstelligen Bereich. (AZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell