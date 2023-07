Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laterne beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 24.07.2023, gegen 14:45 Uhr rückten Polizeibeamte zum Nordplatz aus. Dort kollidierte ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit einer Straßenlaterne und beschädigte diese. Sowohl am Lkw als auch an der Laterne entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

