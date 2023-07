LPI-G: Körperverletzung durch mehrere Personen

Gera (ots) - Am Freitag, den 14.07.2023 ereignete sich um 05:45 Uhr in der Zeitzer Straße in Gera ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen nachdem ein 32 - jähriger Fahrer eines Nissan von der Schossbachstraße auf die Zeitzer Straße auffahren wollte. Beim Abbiegen übersah er allerdings die 45 - jährige bevorrechtigte Fahrerin eines Ford, woraufhin es zur Kollision kam und der Ford noch gegen eine ...

