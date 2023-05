Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Strafverfahren wegen verfassungswidrigen Parolen eingeleitet

Gera (ots)

Gera. In zwei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Gera wegen verfassungswidrigen Parolen. Der erste Fall trug sich zwischen dem 25.05. und 26.05.2023 zu, wobei unbekannte Täter mit roter Farbe einen entsprechenden Schriftzug auf ein Verkehrsschild in der Debschwitzer Straße sprühten. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte das Graffiti entfernt werden, es entstand dennoch Sachschaden. Im zweiten Fall hielt sich ein größere Personengruppe am Sonntag (28.05.23) gegen 21:05 Uhr in der Hilde-Coppi-Straße auf. Aus dieser Gruppe wurden wiederholt verfassungswidrige Parolen gerufen. Die eingesetzten Polizisten konnten die Personengruppe feststellten und die Personalien erheben. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Sofern Sie Wahrnehmungen in diesem Kontext gemacht haben, werden sie gebeten, sich an die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) zu wenden. (TL)

