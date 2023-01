Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff auf Polizeibeamte

Gera (ots)

Am Dienstag (10.01.2023) kamen Polizeibeamte gegen 18:30 Uhr in der Franz-Stephan-Straße zum Einsatz. Von dort wurde ein erheblich alkoholisierter Mann (39) gemeldet. Zur Behandlung des Herrn forderten die Beamten einen Rettungswagen an. Als der Herr in diesen einstieg, griff er ohne Vorwarnung die beiden Polizeibeamten an. Durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt, konnte der Täter schließlich zu Boden und unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend erfolgte ein Transport des Herren zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus. Die Polizisten blieben unverletzt. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell