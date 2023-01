Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baustellenampeln beschädigt

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am Freitag, den 06.01.2023, wurde die Polizei Greiz über zwei beschädigte Baustellenampeln am Marktberg informiert. Unbekannte Täter demolierten jeweils das Rotlicht in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell