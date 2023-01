Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken am Steuer

Altenburger Land (ots)

Starkenberg: Am 06.01.2023 stellten Beamte der Landespolizeiinspektion Gera gegen 19:30 Uhr in Tegkwitz, Am Mühlberg bei einer Verkehrskontrolle einen 50-jährigen Audi-Fahrer fest, der alkoholisiert am Steuer saß. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Darauf folgten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und natürlich die Untersagung der Weiterfahrt.

