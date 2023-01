LPI-G: Diebstahl einer Geldbörse

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Im Zeitraum von Donnerstag, d. 05.01.23 bis Freitag, d. 06.01.23 versuchten derzeit unbekannte Täter in der Heinrich-Heine-Straße eine Haustür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Dafür wurde Sachschaden an der Tür verursacht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

mehr