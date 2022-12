Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletztem Hund

Gera (ots)

Gera: Gegen 21:30 Uhr rückte gestern Abend (29.12.2022) eine Polizeistreife sowie in der Folge die Tiernotrettung in die Vogtlandstraße aus. Kurz zuvor kam es hier zum Unfall, bei welchem ein Hund verletzt wurde. Was war passiert: Gegen 21:20 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Mitsubishi die Vogtlandstraße in stadteinwärtige Richtung, als ein freilaufender Hund die Straße querte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der verletzte Hund wurde schließlich von der Tiernotrettung versorgt. Der Halter des Hundes ist derzeit unbekannt. Der Fahrer des Mitsubishi blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden. (RK)

