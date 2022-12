LPI-G: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Gera (ots) - Münchenbernsdorf: Den versuchten Einbruch in ihr Einfamilienhaus meldete am gestrigen Tag (12.12.2022) die 77-jährige Eigentümerin der Geraer Polizei. Demnach versuchten im Zeitraum vom 08.12.2022 - 11.12.2022 bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus in der Jenaer Straße in Münchenbernsdorf einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte zum Glück. Allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden an der ...

mehr