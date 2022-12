Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Hauseinbruch in Münchenbernsdorf

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Den versuchten Einbruch in ihr Einfamilienhaus meldete am gestrigen Tag (12.12.2022) die 77-jährige Eigentümerin der Geraer Polizei. Demnach versuchten im Zeitraum vom 08.12.2022 - 11.12.2022 bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus in der Jenaer Straße in Münchenbernsdorf einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte zum Glück. Allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden an der Tür. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell