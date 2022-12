LPI-G: VW Caddy im Visier

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 11.12.2022, kurz vor 22:00 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer eines Pkw Citroen die Lessingstraße, wobei er dabei ins Rutschen kam. In der Folge kollidierte er schließlich mit einem dort geparkten Ford, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

