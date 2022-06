POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bingen-Gaulsheim (ots) - Am Donnerstag in den Nachmittagsstunden ereignete sich in Bingen-Gaulsheim am Rheinstrand ein tragisches Unglück. Für einen 49-Jährigen aus Bingen kam jede Hilfe zu spät. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wollte gegen kurz vor 16:00 Uhr eine 4-köpfige Personengruppe, darunter zwei Kinder im Alter von 11 und 8 Jahren, am Rheinstrand über die sogenannte Buhne in Richtung des ...

