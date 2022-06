POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen (ots) - Bingen, 12.06., L214, 16:52 Uhr. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L 242 bergauf in Fahrtrichtung Weiler. In der Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte. Das Motorrad geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Die 39-jährige Fahrerin dieses Autos wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

