Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Europäischen Haftbefehl in Gera vollstreckt

Gera (ots)

Gera: Ein 33-jähriger Mann zog gestern (18.08.2022) das Interesse der Polizei Gera auf sich. Was war passiert? Zunächst meldeten Mitarbeiter eines Einkaufszentrums der Polizei gegen 14.15 Uhr eine verdächtige Person, die sich in der Heinrichstraße aufhalten sollte. Als die Beamten den 33-Jährigen sodann antrafen, stellte sich heraus, dass er über einen europäischen Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Weiterhin konnte er als Tatverdächtiger mit mehreren Diebstahlshandlungen in Verbindung gebracht werden, die in den vergangenen Tagen in Bekleidungsgeschäften in Erfurt und Weimar verübt wurden. Insgesamt entstanden durch diese Taten Beuteschäden im vierstelligen Bereich. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wird seitens der Kripo Gera nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell