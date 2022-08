Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kripo ermittelt nach Einbruch in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 17.08.-18.08.2022 drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer medizinischen Einrichtung in der Lindenaustraße ein. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und Bargeld entwendet. In der gleichen Nacht schlugen unbekannte Täter auch das Fenster einer ähnlichen Einrichtung in der Lindenaustraße ein (LPI Gera berichtete). Ob und inwieweit zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei übernommen wurden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/82340 aufgenommen.

