Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am Mittwochabend in der Johannisstraße in Altenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 38-jährige Fahrer eines VW Eos die Johannisstraße in Richtung Puschkinstraße. An der Kreuzung zum Johannisgraben kollidierte er mit der 61-jährigen Fahrerin eines VW Golf, als diese vermutlich die auf "Rot" stehende Lichtzeichenanlage missachtete. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der 38-jährige Mann wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. (JMV)

