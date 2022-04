LPI-G: Dreister Dieb im Friseurgeschäft

Gera (ots) - Gera: Gewaltsam verschafften sich unbekannte Täter am vergangenem Freitag (08.04.2022) Zutritt zu einer Wohnung in der Christian-Schmidt-Straße in Gera. In der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr drangen die Einbrecher in die Wohnung ein. Dabei verursachten sie nicht nur Schaden an der Tür, sondern durchsuchten zum Teil auch die Räumlichkeiten. Gestohlen haben sie letzten Endes Bargeld sowie zwei Tablets. ...

