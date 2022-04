LPI-G: Diebe im Treppenhaus

Gera (ots) - Ein Zeuge meldete am gestrigen Sonntag (10.04.2022) der Geraer Polizei, dass offensichtlich ein in der Leibnizstraße in Gera aufgestellter Zigarettenautomat unbekannten Tätern zum Opfer fiel. Vor Ort bestätigte sich der Hinweis. Offenbar versuchten die Täter den Automaten mit einem bislang unbekannten Sprengmittel aufzubrechen. Durch die Detonation des vermeintlichen Böllers wurde der Automat stark ...

