Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat stark verformt

Gera (ots)

Ein Zeuge meldete am gestrigen Sonntag (10.04.2022) der Geraer Polizei, dass offensichtlich ein in der Leibnizstraße in Gera aufgestellter Zigarettenautomat unbekannten Tätern zum Opfer fiel. Vor Ort bestätigte sich der Hinweis. Offenbar versuchten die Täter den Automaten mit einem bislang unbekannten Sprengmittel aufzubrechen. Durch die Detonation des vermeintlichen Böllers wurde der Automat stark verformt. Nach erster Inaugenscheinnahme gelang es den Tätern jedoch nicht, an Beutegut heranzukommen. Derzeit ist ungewiss, zu welchem Zeitpunkt die Diebe ans Werk gingen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht daher im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen. (RK)

