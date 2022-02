Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 07.02.2022, gegen 13:20 Uhr konnten Polizeibeamte nach einem Bürgerhinweis ein Graffitischmierer stellen. Dieser hatte in der Hillgasse ein bereits vorhandenes Graffiti in der Größe 60 x 50 cm überschmiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 44-jährige Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

