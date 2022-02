Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eine Verletzte nach Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Gestern (06.02.2022), gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Opel Fahrer die Kreisstraße von Lunzig zur B 92 um diese in Richtung Wildetaube zu queren. An der Bundesstraße missachtete er die Vorfahrt eines 42-jährigen Mazda Fahrers, der die Bundesstraße in Richtung Weida befuhr. Beide Pkw kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurde eine 45-jährige Mitfahrerin im Pkw Mazda verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell